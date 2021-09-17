حظك اليوم برج الحمل الجمعة 17-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل مليء بالطاقة ولديه قوة داخلية تقوده دوما إلى نجاحاته، كما أنه عنيد ولا يعترف بالخسارة، ويغلب عليه طابع العنف، فذلك جزء من طبعه، خاصة أثناء الغضب الشديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

من السهل أن تحصل على مساندة أو دعم من الزملاء أو رؤساء العمل.. فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء مما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع أصدقاء جدد.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.