حظك اليوم برج الثور الجمعة 17-9-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:16 ص | الجمعة 17 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الثور
أنثر برج الثور لديها مسؤولية إذ تتعامل مع كل التوتر والضغوطات في العمل والعائلة بكل صبر وبدون تذمر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.
حظك اليوم برج الثور مهنيا
القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.
حظك اليوم برج الثور عاطفيا
انتبه.. الوضع الفلكي دقيق مما يخلق بداخلك تمردا قد يدفعك للتهور.. حاول أن تصبر.
من أبرز مشاهير برج الثور الفنان حسن الرداد ويوافق تاريخ ميلاده 30 أبريل.