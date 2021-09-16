خلال ساعات.. بدء التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2021

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه خلال الساعات القليلة المقبلة يجري تحديد موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021، وبدء تسجيل الرغبات لهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وكذلك الفترة المحددة لهم وموعد ظهور النتيجة أيضًا، موضحًا أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية حدد القواعد والاشترطات التي يجب توافرها في الطلاب، للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

التعليم العالي: تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عقب اختبارات القدرات مباشرة

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه من المقرر أن ينطلق تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عقب الانتهاء من اختبارات القدرات 2021 المقررة لهم أن تبدأ السبت المقبل، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، مرجحًا أن يبدأ التسجيل لتنسيق لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 الأسبوع المقبل خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل لاختبارات القدرات 2021.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021: 75 رغبة لكل طالب

وأضافت المصادر أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات ستستمر في استقبال الطلاب الراغبين في تسجيل الرغبات سواء لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 أو حتى لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021، وما يعادلها من شهادات، مؤكدًا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة لإجراء عملية التنسيق لتسجيل اختبارات القدرات2021 ، موضحًا أن لكل طالب 75 رغبة أسوة بطلاب الثانوية العامة 2021.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالجامعات الحكومية

ويواصل طلاب الثانوية العامة 2021 المسجلين بتنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالجامعات الحكومية تسجيل رغبات المرحلة، وذلك بعد أن أتاحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق على موقع بوابة الحكومية المصرية، إذ أوضحت المصادر أن عدد من سجلوا من طلاب الثانوية لرغبات المرحلة الثالثة وصل لـ8 آلاف طالب وطالبة حتى الآن.