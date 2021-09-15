موعد اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم، مواعيد تسجيل اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التي تشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية « الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية للتمريض ، ودبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق» عام 2021.

وأكدت أنه سيتم تنظيم اختبارات القدرات 2021 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها بعض اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.

الكليات التي لها اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات

• الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة

– جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة

– جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات:التسجيل لاختبارات القدرات 2021 السبت المقبل

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

• كليات الفنون التطبيقية

- كليات الفنون الجميلة «عمارة – فنون» - التمريض – السياحة والفنادق ) وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

فتح موقع التنسيق للتسجيل بداية من يوم السبت

- فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات 2021 المؤهلة للقبول بكليات «الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة«عمارة - فنون» – التمريض- السياحة والفنادق- الكليات التكنولوجية» اعتباراً من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021