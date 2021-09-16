تنسيق الدبلومات الفنية التجارية.. بدء اختبارات القدرات 2021 السبت

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، مواعيد انطلاق اختبارات القدرات 2021 لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية وما يعادلها من شهادات باستثناء طلاب تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021 للطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعات الحكومية والتكنولوجية، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وفقا لقرارات التي إتخاذها في هذا الشان و في ضوء النسب المقررة لهم بـ10% بمختلف الكليات على مستوى الجامعات المصرية.

التعليم العالي: 10% أماكن متاحة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد إنطلاق تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021، سيتمّ تحديد موعد إنطلاقه خلال الساعات المقبلة ليتم البدء في إستقبال رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني وذلك للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات المركزية الموحدة على مستوى الجامعات المصرية، خاصة أنَّ الأماكن المتاحة لهم تكون بكليات التجارة والمعاهد الفنية التجارية المتخصصة، ومعاهد المحاسبات.

التعليم العالي: تحديد موعد إنطلاق تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021 خلال ساعات

وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021، يكون وفقاً للقواعد والشروط الصادرة من المجلس للجامعات، موضحة أنَّ اجتياز الطالب للاختبارات المركزية الموحدة لا تعتبر قبولاً نهائياً بالكليات، ويتمّ الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع وكذلك الأعداد المقررة من قبل الاعلي للجامعات، وحصول الطالب علي نسبة 70% من المجموع الكلي له في الثانوية الفنية التجارية، على أن يتمّ الترشيح للكليات من بين الطلاب الناجحين بهذه الاختبارات و كذلك أسبقية المجموع الكلي ووفقاً للأعداد التي تمّ إقرارها من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول، على أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن خريجين العام الدراسي 2021 حداثة المؤهل.