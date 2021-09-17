يجد كثيرون صعوبة في الحصول على أكياس الدم لذويهم المرضى، لذا يسعى عديدون إلى التبرع بالدم من حين لآخر لمساعدة المحتاجين والمرضى، كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن كيفية الحصول على كيس دم لمريض بحاجة لنقل الدم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، إجراءات الحصول على كيس دم لمريض وفق لما ذكرته صفحة وزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كيف تحصل على كيس دم لمريض بحاجة لنقل الدم؟

1- على الراغبين في الحصول على أكياس دم، التوجه لقسم الصرف في أي فرع من فروع خدمات نقل الدم القومية.

2- وبعدها يتم تقديم عينة دم من المريض عليهـا اسمه الرباعي.

3- تقديم طلب مختوم من المستشفى الذي يتواجد به المريض، بحصوله على كيس دم.

4- سداد المبلغ المطلوب في حال شرائه للدم، وليس حصوله عن طريق التبرع.

سعر الدم في المركز القومي

سعر كيس الدم الكامل يصل إلى 220 جنيه في المركز القومي لنقل الدم.

كما يصل سعر وحدة كرات دم حمراء للبالغين إلى 150 جنيهًا.

كيفية التبرع بالدم

وعن خطوات التبرع بالدم فهي كالتالي:

1- عند الرغبة في التبرع بالدم يتم استقبال المتبرع وتعريفه بفوائد التبرع.

2- وبعدها يقوم المتبرع بملء استمارة استبيان لتأكيد رغبته في التبرع بالدم.

3- لابد من توافر الشروط عليه، وهي السن من 18 إلى 60 عامًا، وألا يكون من أصحاب الأمراض المزمنة، ولا يأخذ أدوية تمنع تبرعه/ ولابد ألا يقل وزنه عن 50 كيلوجراما، ونسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 13 إلى 18، والنساء من 12 إلى 18.

4- يتم إجراء الكشف الطبي على المتبرع للتأكد من سلامته وتوافر الشروط به.

5- لا تستغرق عملية التبرع بالدم سوى 15 دقيقة فقط.

6- ينتقل كيس الدم إلى قسم المشتقات والعينات إلى قسم الفحص الفيروسي، ويتم فصل الدم إلى كرات الدم الحمراء - البلازما - الصفائح الدموية.

7- عند التأكد من سلامة المتبرع يتم نقل الدم إلى قسم الصرف بكل فروع خدمات نقل الدم القومية.