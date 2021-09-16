«التعليم»: رصدنا 36 حالة غش خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رصد 36 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021، موضحًا أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، نجح في رصد جميع التجاوزات وحالات الغش أثناء سير امتحانات الثانوية العامة دور ثان، مؤكدًا أن جميع اللجان الامتحانية كانت معقمة تمامًا ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وزير التعليم: رصدنا جميع حالات الغش والتجاوزات خلال امتحانات الثانوية العامة دور ثان

وأكد «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021 سارت بشكل منضبط وطبيعي، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحًا أن جميع حالات الغش جرى تحويلها للنيابة العامة، وأن هناك عقوبات رادعة يجرى تطبيقها على الطلاب الغشاشين، تصل إلى الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين، منوها بأن الوزارة لم ترصد أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية طوال الامتحانات.

«شوقي»: امتحانات الثانوية العامة دور ثان سارت بشكل منضبط دون معوقات

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت في تسيير امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021، على الرغم من تحديات وصعوبات فيروس جائحة كورونا، مؤكدًا أن الحديث عن تأجيل العام الدراسي الجديد بسبب كورونا شائعات مغرضة، ويجرى تطعيم جميع المعلمين والإداريين ضد فيروس كورونا، ولن يسمح لأي معلم لم يحصل على تطعيم كورونا بدخول المدرسة، منوها إلى أنّ الدولة حريصة على انتظام العملية التعليمية، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2022.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2021

وأشار شوقي، إلى أن الوزارة استعدت تمامًا لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، موضحًا أن إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2021 خلال أيام.