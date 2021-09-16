«التعليم»: يحق للطالب استرداد رسوم التظلمات في حالة حصوله على درجات 

تغلق اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 لإعادة فحص أوراق الإجابات بدوياً، والذي تمّ فتحه أمام الطلاب اعتباراً من يوم السبت الماضي، مؤكّدة أنَّ المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي سيعيد فحص أوراق الإجابات يدوياً بدقة شديدة، موضحة أنَّه يمكن للطالب وولي أمره الاطلاع على ورقة الإجابة.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنَّه سيتمّ فحص جميع التظلمات يدوياً للتأكّد أولاً من نسبتها للطالب والتأكّد من تصحيح جميع الأسئلة ورصد الدرجات التي حصل عليها الطالب، موضحاً أنَّ التظلم للمرة الثانية كان بمقابل سداد 300 جنيه، والذي يسترده الطالب في حالة حصوله على أي درجات.

لا صحة لإعادة تصحيح أوراق الإجابات مرة أخرى

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه في حالة حصول الطالب على أي درجة في التظلمات اليدوية يسترد المبلغ الذي سدده في المادة التي حصل فيها على درجات، موضحاً أنَّ هذه الدرجات سيتمّ على أساسها التنسيق للمرحلة الجامعية، لافتاً إلى أنَّه لا صحة لإعادة تصحيح أوراق الإجابات مرة أخرى.

إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للاطلاع على الأوراق

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال إنَّ الوزارة حرصت على إتاحة فرصة الاطلاع على ورقة الإجابة للطلاب بحضور ولي أمرهم، موضحاً أن جميع التظلمات تمت إلكترونياً لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة، نافياً ما يتردد بشأن تغيير أي درجات في نتيجة الثانوية العامة.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له، أنَّ إعادة فحص تظلمات الثانوية العامة اليدوية يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة، مؤكّداً أنَّه يحق للطالب حضور المراجعة، موضحاً أنَّه سيتمّ إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للاطلاع على الأوراق.

جدير بالذكر، أنَّ الوزارة أعلنت تفاصيل عملية التصحيح الإلكتروني والمراحل التي يتمّ من خلالها فحص أوراق البابل شيت في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.