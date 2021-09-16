مصرع أب وطفله في حادث سير بالعاشر من رمضان

لقي أب في بداية الثلاثينيات من عمره وطفله البالغ 7 سنوات، مصرعهما قبل قليل، متأثرين بإصابتهما في حادث سير بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم نقل جثتيهما إلى مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق في الحادث.

أمن الشرقية يتلقي بلاغًا باستقبال جثتي أب وطفله

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي فرقة العاشر من رمضان، باستقبال مستشفى التأمين الصحي جثة مواطن يُدعى «علاء أ. ع. ح.»، 32 سنة، وطفله «آدم»، 7 سنوات، يقيمان بمدينة أولاد صقر، متأثرين بإصابتهما في حادث سير.

مباحث العاشر من رمضان تتحرى عن ملابسات الحادث

وعلى الفور، انتقل فريق من ضباط البحث الجنائي إلى مكان الحادث لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة عن الواقعة، وبالفحص تبين إصابة الأب وابنه في حادث سير، مما أسفر عن وفاتهما في الحال، كما تم الانتقال إلى مستشفى التأمين الصحي لإنهاء إجراءات المباحث ومعاينة الجثة.

النيابة تستدعي مفتش الصحة لتحديد سبب الوفاة وتصرح بالدفن

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت باستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف علي الجثتين وفحصهما لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، وأمرت بالتصريح بدفنها بعد التأكد من عدم وجود شبهه جنائية.