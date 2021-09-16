انطلاق «صاحب مقام» من قلب بني سويف «صور»

قال الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، إن عرض «صاحب مقام» من إنتاج الفرقة، بدأ ليلته الأولى أمس، على مسرح قصر ثقافة بني سويف بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال، الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ويشرف على تنفيذه الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، حيث يستمر العرض حتى يوم 19 سبتمبر الجاري بالمجان.

تفاصيل عرض صاحب مقام

جدير بالذكر، أن العرض حكى وغناء وإنشاد، ويُقدم 6 حكايات عن خمسة من الأولياء، هم أبو الحسن الشاذلي، والسيد البدوي، وإسماعيل الأنبابي، والمرسي أبو العباس والسيدة نفيسة، إضافة إلى القديس ماري جرجس يربط بينهم راوي الحكايات والمنشد.

أبطال وصناع عرض صاحب مقام

«صاحب مقام» كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، يشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، ونشوى إسماعيل، وكريم البسطي، ومصطفى عبد الفتاح، وعادل رأفت، ومحمد العزايزى، وأحمد عبد الجواد، أداء وغناء وإنشاد عبادة، وإخراج عادل حسان.