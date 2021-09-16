«أهدروا مليون جنيه».. ضبط موظفين بكفر الشيخ استخرجوا تراخيص بناء مخالفة للقانون

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط موظفين بمحافظة كفر الشيخ؛ لاتهامهم باستخراج تراخيص بناء مخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «3 من موظفى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ»، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع «سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ » مالكة لإحدى العقارات، و«9» آخرين، باستخراج تراخيص بناء لهم بالمخالفة للقانون، فضلاً عن موافقة المتهمين على مطابقة الأعمال الإنشائية لتراخيص البناء والموافقة على إدخال المرافق الأساسية لتلك العقارات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم؛ مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بإجمالي مبالغ «مليون ومائة ألف جنيه مصري»، تمثل قيمة المخالفات المستحق تحصيلها لخزينة الدولة، كما تم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وفق بيان لوزارة الداخلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.