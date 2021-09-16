مصرع سائق إثر تناوله مادة سامة بقنا.. والنيابة تستجوب أسرته

لقي سائق مصرعه إثر تناول مادة سامة، في قرية «فاو بحري»، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم التحفظ على جثته بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، فيما أشارت تقارير أولية إلى أنه أقدم على التخلص من حياته.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً بورود إشارة من مستشفى دشنا المركزي، بوصول «روماني ذكي يوسف»، 52 سنة، جثة هامدة، مقيم بقرية «فاو بحري»، دائرة المركز، وتبين أنه توفى نتيجة إصابته بالتسمم.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى دشنا المركزي

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى دشنا المركزي، وإخطار النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة، كما بدأت في استجواب أسرة السائق.

وقال شهود عيان من قرية «فاو بحري»، إن الرجل كبير في السن، وأن الشرطة تحفظت على عدد من أفراد أسرته، حيث يخضعون للاستجواب أمام النيابة العامة حالياً، لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاته.

وأضاف مصدر أمني أن التحريات الأولية تشير إلى أن المتوفى تناول مادة سامة، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات خلال الساعات المقبلة.