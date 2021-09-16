محافظ المنيا يوجه بارتداء الكمامات بالمحليات ومكتب التصديقات

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، سير العمل بمكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية، للاطمئنان على سير العمل، ومدى تسهيل خدمات المواطنين، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على مسافات التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامات الواقية.

وأجرى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، واللوء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، جولة تفقدية مفاجئة على مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، لمتابعة سير العمل، ومدى الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك لتحقيق الانضباط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لمتابعة مدى التزام العاملين والمواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومنها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية منعاً لانتشار عدوى فيروس كورونا.

المحافظ يتفقد مقر الوحدة المحلية

تفقد المحافظ مقر الوحدة المحلية، حيث تم المرور على الأقسام الخاصة بتراخيص البناء والمتغيرات المكانية، والتنظيم، والإدارة الهندسية، وذلك بهدف متابعة الإجراءات المتبعة من الوحدة المحلية في تنظيم العمل وتطبيق أحكام القانون، بالإضافة للتأكد من إجراء المعاينات على أرض الواقع من المهندسين الاستشاريين وفني التنظيم والمتغيرات المكانية.

واستمع المحافظ إلى المواطنين للتأكد من تقديم الخدمات وفقا لمعايير الجودة، موجها بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، ومشيراً إلى أن اتجاه الدولة في الفترة القادمة لرقمنة كافة الخدمات الحكومية والخدمية، لاستخراج المستندات الخاصة بالمواطنين طبقاً لوسائل تكنولوجيا المعلومات، مما يؤدي لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين وفي أسرع وقت ممكن.