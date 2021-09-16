تفعيل مبادرة «معا نطمئن» لتلقي لقاح كورونا بمحطة سكك حديد القاهرة (صور)

نظمت وزارة الصحة والسكان قافلة ضمن مبادرتها «معاً نطمئن» داخل محطة سكك حديد القاهرة، لحث الشباب على ضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

استمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل المحطات والقطارات

جدير بالذكر، أن هيئة السكة الحديد اتخذت إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، شملت ارتداء الكمامات للركاب، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل المحطات والقطارات مستمرة.

50 جنيها غرامة استقلال القطارات الروسية الجديدة دون تذكرة

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن أعمال صيانة القطارات تتم بصورة دورية، لتقليل حوادث القطارات، مؤكدة أنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، وتم تحديد الغرامات 50 جنيها للقطارات الروسية الجديدة، و30 جنيها للقطارات المكيفة، و20 جنيها للقطارات المميزة، و40 جنيها للقطارات Vip، و10 جنيهات لقطارات الضواحي والدرجة الثالثة.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أكد أن مرفق السكة الحديد يخدم مليون راكب يومياً مشيرا إلى أن الوزارة تواصل عملها الجاد من أجل تطوير منظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة للركاب.

وقال وزير النقل، إن العمل يسير بشكل منتظم في تحديث منظومة الجر «عربات - جرارات»، لتقليل حوادث القطارات، مشيرًا إلى التخطيط بعدم تشغيل أي قطارات قديمة على خطوط الشبكة بنهاية العام الجاري.

وأوضح الوزير، في تصريحات سابقة، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث منظومة السكة الحديد، مؤكدا أنه تم توريد نحو 292 عربة قطار روسية جديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل 109 عربات قطار درجة ثالثة.