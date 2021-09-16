نيللي كريم تكشف كواليس زواجها من هشام عاشور: هزار قلب بجد

كشفت الفنانة نيللي كريم، كواليس تعارفها على الكابتن هشام عاشور، وزواجها منه بشكلٍ مفاجئ، قائلة: «أول ما شافني أعجب بيّا وقال لي أنا هاتجوزك.. قلت له بتهزر؟ طيب استنى تعرفني أكتر.. والموضوع مكانش في بالي خالص.. لكن الهزار قلب بجد».

وقالت نيللي كريم، خلال حوارها في برنامج «ET بالعربي»، إن حفل زفافها من هشام عاشور، جرى تنظيمه بشكلٍ سريع، مع دعوة الأهل والأصدقاء المُقربين فقط، لافتة إلى سر حيويتها وظهورها بشكلٍ مرن خلال الرقص على المسرح، قائلة: «أنا كنت برقص في الأوبرا وباليه فالموضوع بالنسبة لي سهل».

الحياة ليست مملة مع هشام: كل يوم فيه ابتسامة جديدة

واستعرضت نيللي كريم، أبرز ما يُميز هشام عاشور، قائلة: «هشام فيه ميزة، أي موقف بيقلبه لضحك وهزار، فعلًا الضحك بيطول العمر، ولما ناخد الأمور بطريقة فكاهية الحياة بتكون ألطف»، متابعة: «هشام فيه حاجات حلوة كتير، لكن أبرزها إن مفيش ملل، كل يوم في حاجة جديدة وابتسامة جديدة».

نيللي كريم عن فارق العمر بينها وبين زوجها: الحب مفيهوش حسابات

وعن فارق العمر بينها وبين هشام عاشور، قالت نيللي كريم: «الحب مفيهوش حسابات بصراحة، أول لما تبدأ تحسب وتقول وتهتم بكلام الناس بتقول إيه، هاتتخنق.. أنا دايمًا مع مقولة إمشي مع قلبك إمشي مع إحساسك»، لافتة إلى أن قرار زواج الرجل من فنانة كبيرة ليس بالقرار السهل، قائلة: «الراجل الشرقي اللي ياخد قرار زي ده، يكون راجل بمعنى الكلام وعنده ثقة عالية أوي مليون في المية».

تفاصيل حفل زفاف نيللي كريم

وكانت الفنانة نيللي كريم، قد احتفلت بزواجها من هشام عاشور، منتصف شهر أغسطس الماضي، في الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، من بينهم عمرو دياب، أكرم حسني، هالة صدقي، إلهام شاهين، محمد فراج، بسنت شوقي، بالإضافة إلى فريق عمل مسلسل «100 وش» آسر ياسين، مصطفى درويش وحسن أبو الروس، بجانب الكاتب مدحت العدل، وشقيقه المنتج جمال العدل، الذي كان ولي نيللي في عقد القران.