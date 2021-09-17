الكشف على 1508 حالة خلال قافلة طبية بقرية «أبو سعادة» في دمياط

نظمت مديرية الصحة في محافظة دمياط قافلة طبية شاملة بقرية «أبو سعادة الكبرى»، التابعة لمركز كفر سعد، على مدار يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملاً، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى وحدتين للأشعة والسونار.

الكشف على 1508 مواطنين بقرية أبو سعادة الكبرى

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بمحافظة دمياط، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية إلى 1508 مواطنين بالقرية، وذلك بإجراء الفحوصات والإجراءات اللازمة، حيث تم تحويل عدد 18 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 4 حالات، فضلاً عن إجراء 815 تحليلاً معملياً، وأيضاً فحص 35 حالة بالأشعة، و18 حالة أخرى بالسونار، مشيراً إلى أنه تم تخصيص وحدة بالقافلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك لتحقيق المستهدف للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت صحة دمياط إجراء الفحوصات اللازمة بكافة التخصصات، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ضمن أعمال القافلة الطبية بقرية «أبو سعادة الكبرى»، التابعة لمركز كفر سعد.

يأتي تنظيم القافلة الطبية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ووفقاً لخطة المحافظة والوزارة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية إلى أهالي القرى، التي يجري تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بها.

وتنظم مديرية الصحة بمحافظة دمياط قوافل طبية شاملة بقرى مراكز دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد وكفر البطيخ، كما تقدم القوافل لقاح فيروس كورونا مجاناً للمواطنين.