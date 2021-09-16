مطاردة الأمن البيئي.. حادث مروع يثير غضب السعوديين «فيديو»

كتبت العديد من وسائل الإعلام السعودية، عن مطارة الأمن البيئي في السعودية، عبر القوات الخاصة للأمن البيئي، 4 مخالفين لنظام البيئة، وهم 3 مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة بعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، في تقرير مطارة الأمن البيئي في السعودية، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

مطاردة الأمن البيئي

وحث الرائد المالكي، في تقرير مطارة الأمن البيئي، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءًا على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

وتسببت مطاردة الأمن البيئي للمخالفين في وقوع حادث مروع، بعدما قامت بمطاردة هوليودية لمركبة كان على متنها أشخاص قاموا بصيد طيور ، في محافظة الوجه التابعة لتبوك.

وفاة شخص في مطاردة الأمن البيئي

ويظهر مقطع فيديو تداوله سعوديون غاضبون، مطاردة الأمن البيئي بسرعة جنونية للمركبة وتعمد صدمها ما جعلها تطير بالهواء وهو ما تسبب بوفاة شخص وإصابة آخر كانوا على متن المركبة.

‍



مطاردة بين مركبة ودورية تابعة " الأمن البيئي " تتسبب بحادث مروري مروع بعد اصطدام قائد المركبة بإحدى دوريات القوات ، والتي كانت شبه متوقفة ومكلفة بمهمة أخرى . pic.twitter.com/RZR99CZNAC — قناة همس الغربية (@fofodi4) September 15, 2021

وقال الأمن البيئي إن مطاردة المركبة التي كانت مطموسة اللوحات حدثت بعدما فرت بسرعة عالية.