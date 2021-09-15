الحجر المؤسسي في السعودية.. تعرف على أهم الضوابط ومن ينطبق عليهم

تصدرت قرارات المملكة العربية السعودية الجديدة بشأن إجراءات الحجر المؤسسي والسفر إلى السعودية، التي طبقت اليوم اهتمامات محركات البحث، خصوصا في مصر مع ارتباط مصالح أعداد كبيرة من المصريين بالمملكة، في وقت تحدث «الرياض» من وقت لآخر ضوابط السفر، التي تأتي جميعها في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره خصوصا منذ تحوله إلى جائحة عالمية.

تفاصيل تقليص مدة الحجر المؤسسي في السعودية

وحول تفاصيل تقليص مدة الحجر المؤسسي للمسافرين إلى السعودية، جرى تقليصها أمام المسافرين من الدول المسموح القدوم منها إلى المملكة، حيث اشترطت تعليمات هيئة الطيران المدني السعودية على القادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في السعودية، أن يقدم فحصًا بتقنية (PCR) سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير.

وتطبق عليه إجراءات الحجر المؤسسي لخمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول.

وعلى القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق «توكلنا» في خدمة التسلسل الزمني، على أن تنتهي مدة الحجر المؤسسي في السعودية بظهور نتجية سلبية للفحص.

الحجر المؤسسي في السعودية واللقاحات غير المعتمدة

وتنص أحدث إجراءات السفر إلى السعودية على أن القادم الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة، يشترط عليه أن يقدم فحصًا بتقنية (PCR) سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير.

أيضا أن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول.

كما يجب على القادم إلى السعودية الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق «توكلنا» في خدمة التسلسل الزمني، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة مسحة البي سي آر سلبية.

من الذين يطبق عليهم الحجر المؤسسي وفق إجراءات السفر السعودية؟

أما بالنسبة لمن يطبق عليهم الحجر المؤسسي وفق ضوابط السفر السعودية، فإنه يطبق أولا على غير المحصن من المرافقين دون سن الثامنة عشرة عاما وعليهم إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة خمسة أيام، على أن يتم إجراء فحص كورونا لمن أتم 8 أعوام فما فوق في اليوم الخامس، كما عليه أن يلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

أما بالنسبة لغير المحصن فيطبق الحجر المؤسسي على المرافقين الذي أتموا 18 عاماً فما فوق، وعليهم الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

الخطوات التي تلي الانتهاء من مدة الحجر المؤسسي في السعودية

وفق هيئة الطيران المدني السعودية، يجب أن يستكمل المقيم جرعات اللقاح المتوافرة في المملكة بعد انتهاء مدة الحجر المؤسسي، أما بالنسبة لمن استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة، وهي حاليا لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينين، فإن عليه أن يحصل على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة بعد الوصول.

كما يجب على القادمين التسجيل في منصة «قدوم» قبل الوصول إلى المملكة، وذلك في ضوء شروط السفر إلى السعودية.

أيضا كان هناك تعديل بشأن إجراءات الحجر الصحي المنزلي للمواطنين والمواطنات، بحيث يطبق علـى غيـر المحصنين منهم الحجر المنزلي لخمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا لهم في اليوم الخامس مع تطبيق الإجـراءات الاحترازية التـي تحددها وزارة الصحة السعودية.