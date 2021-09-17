حظك اليوم الجمعة 17-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج في دائرة الفلك إلى 4 مجموعات، هي: الأبراج الترابية، النارية، المائية، والهوائية، قراءة الطالع يوميا، يحرص عليه عدد كبير من المهتمين بعالم الأبراج الفلكية، التي تختلف من برج لآخر، وفقا لحسابات عالم الفلك، التي تخبر البعض ببعض أحداثهم اليومية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 17-9-2021 على الصعيد المهني

من السهل أن تحصل على مساندة أو دعم من الزملاء أو رؤساء العمل.. فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.

حظك اليوم برج الحمل 17-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء مما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع أصدقاء جدد.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 17-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

حظك اليوم برج الثور 17-9-2021 على الصعيد العاطفي

انتبه.. الوضع الفلكي دقيق مما يخلق بداخلك تمردا قد يدفعك للتهور.. حاول أن تصبر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك اليوم ساحرا ومتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 17-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق نجاحات ومكاسب ومناسب لمراجعة موقفك المالي وتخطط جيدا لإدارة أعمالك وممتلكاتك.

حظك اليوم برج السرطان 17-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك على الاقتراب ممن تحب ويدعم علاقتك بالأهل.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 17-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك ولعلاقتك بمن حولك ولا تتسرع في حركتك وأقوالك.

حظك اليوم برج الأسد 17-9-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 17-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للاجتهاد وتتحمل مسئولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.

حظك اليوم برج العذراء 17-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك طاقة ونشاطا ويساعدك ذلك على التحكم في تقلباتك المزاجية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 17-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق.

حظك اليوم برج الميزان 17-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 17-9-2021 على الصعيد المهني

تزداد الضغوط وقد تكون بحاجة لتطبيق روح التعاون مع من حولك وعليك أن تتصرف بهدوء، ولا تعلن خططك وتجنب الفخر.

حظك اليوم برج العقرب 17-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ويسبب لك اليوم شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 17-9-2021 على الصعيد المهني

تعيش اليوم حياة مليئة بالأحداث وتحافظ جيدا على صلتك بمن حولك.

حظك اليوم برج القوس 17-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية وعائلية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 17-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تتسرع في حساباتك وخطواتك.

حظك اليوم برج الجدي 17-9-2021 على الصعيد العاطفي

من الممكن أن تبدو مبهرا بشرط أن تراجع جيدا كلماتك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 17-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك مما يجعلك تتحدث بثقة وتكسب الإعجاب وقد تحقق ربحا من خلال ذلك.

حظك اليوم برج الدلو 17-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يحمل لك اليوم تحسنا وتستطيع أن تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 17-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع قبل أن تتكلم.

حظك اليوم برج الحوت 17-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل والملاحظة، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك وعن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.