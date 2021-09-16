ابنة أصالة تهنئها بالزواج: «عروستنا الحلوة الله يسعدك يا أمي وبنتي»

حرصت شام الذهبي، على تهنئة والدتها الفنانة أصالة، بزواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك بعد أيام من إعلان زواجهما بشكلٍ رسمي.

ونشرت شام الذهبي، صورة تجمع والدتها بزوجها الجديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقة عليها بقولها: «عروستنا الحلوة الله يسعدك يا أمي وبنتي، ويبعت لك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس».

وتابعت: «أنا متأكدة مثلك إنه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة اللي بتسحقيها.. لله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوا بالمحبة والود والإخلاص».

تفاصيل الظهور الإعلامي لـ أصالة عقب زواجها: كانت في مطعم

وكانت الفنانة أصالة، حرصت على مساندة ودعم ابنها خالد الذهبي، من خلال حضور حفل افتتاح مطعمه الجديد، مساء أمس الأربعاء، ليُعد ذلك أول ظهور إعلامي لها عقب الزواج.

حضر حفل افتتاح المطعم عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنان تامر حسني الذي جاء رفقة زوجته الفنانة بسمة بوسيل، لكي يضع حد الشائعات التي دارت حول انفصالهم، بعد أن ظهر في وسائل الإعلام اسم فتاة تدعى «يارا» تزوجت منه سرا، كما حضرت الفنانة الإماراتية بلقيس، والفنانة ميريهان حسين، بجانب عدد من أصدقاء خالد.

أصالة تتغزل في زوجها فائق حسن: بفهمه بدون تكلف

يذكر أنّ أصالة، أعلنت زواجها رسميًا من فائق حسن، حيث نشرت صورة تجمعها به، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقة عليها بقولها: «منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غال، بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر، بيفهمني بدون شرح، وبفهمه بدون تكلف، هو واضح وأنا عفوية، لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو».