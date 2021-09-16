أصالة لـ«الإعلاميين»: لا تتحدثون معي في أمور خاصة بحياتي الشخصية القديمة

حضرت الفنانة السورية أصالة نصري، حفل افتتاح مطعم نجلها الكبير خالد الذهبي من زوجها الأول أيمن الذهبي، والذي أقيم أمس في إحدى مناطق التجمع الخامس بحضور عدد كبير من النجوم.

أصالة تطالب من وسائل الإعلام بعدم التحدث في أمور خاصة بحياتها الشخصية

وتحدثت أصالة مع وسائل الإعلام المتواجدة في الحفل، طالبة منهم بعدم التحدث في أمور خاصة بحياتها الشخصية، وبالتحديد القديمة من مشاكل وأمور انتهت منذ فترة.

ظهور أصالة فى حفل نجلها، كان هو الأول لها عقب إعلانها رسميًا الزواج من الشاعر العراقي فائق حسن خلال الأسبوع الماضي، وحضرت من السعودية لمصر خصيصًا لكي تتواجد مع نجلها.

تامر حسني أول الحاضرين لتهنئة أصالة نصري

حضر حفل افتتاح المطعم عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنان تامر حسني الذي جاء رفقة زوجته الفنانة بسمة بوسيل، لكي يضع حد الشائعات التي دارت حول انفصالهم، بعد أن ظهر في وسائل الإعلام اسم فتاة تدعى «يارا» تزوجت منه سرا، كما حضرت الفنانة الإماراتية بلقيس، والفنانة ميريهان حسين، بجانب عدد من أصدقاء خالد.

زواج أصالة من الشاعر العراقي فائق حسن

احتفلت أصالة خلال الأيام الماضية بزواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وفقا لما أعلنته عبر حسابها الخاص بموقع «إنستجرام»، قائلة: «ولأول مرة أعلن قدام المحبّين عظيم محبتي لك ولشخصك الطيب النبيل الراقي».

وأضافت: «أدعو الله أنّ أكون دائمًا مصدر سعادة وطمأنينه لأحبتي وأصدقائي وجميع من حولي، وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي فائق حسن كل ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت، وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد».

وانهالت التهاني من نجوم الوطن العربي على الفنانة السورية وزوجها العراقي، من بينهم الفنان ماجد المهندس، الذي كتب تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، قال فيها «مبروك لرفيق الدرب أخي الحبيب المبدع فائق حسن، ولنجمتنا الصوت العذب والإحساس الراقي صولا.. أتمنى لكما حياة سعيدة وجميلة، تشبه إحساسكما وحبكما».