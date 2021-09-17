حظك اليوم برج الميزان الجمعة 17-9-2021 مهنيا وعاطفيا

برج الميزان هو السابع في الأبراج الإثني عشر من دائرة البروج أي قوس من دائرة مسار الشمس، ويعرفه عن مولود برج الميزان أنه من السهل خداعة، كما أنه من الشخصيات التي تقدر العمل، وتجعله من أولوياته قبل الأسرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

اليوم تمدك الأفلاك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.