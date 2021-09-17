حظك اليوم برج العقرب الجمعة 17-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن امرأة برج العقرب أنها صاحبة إصرار وعزيمة عالية يجعلانها قادرة على الوصول إلى أي شيء تريده رغم أي عواق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تزداد الضغوط وقد تكون بحاجة لتطبيق روح التعاون مع من حولك وعليك أن تتصرف بهدوء، ولا تعلن خططك وتجنب الفخر.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في وضع معاكس ويسبب لك اليوم شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.