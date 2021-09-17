سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17-9-2021

يبحث عدد كبير من المواطنين يوميا عن أسعار الذهب بشكل لحظي، وتحديدا المهتمين بشراء الذهب للاستثمار فيه، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في السوق المصري، ويأتي هذا الاهتمام في ظل التذبذب الواضح الذي تشهده الأسعار في البورصات العالمية وأسواق المال بسبب الموجة الرابعة من «كوفيد 19».

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، اليوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر الجاري، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم، بين 882 إلى 885 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 772 و774 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 662 و663 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,176 إلى 6,192 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

أما في أسواق المال والتداول، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر، نحو 889.61 جنيه، 56.62 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 778.43 جنيه، 49.54 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 667.22 جنيه، 42.46 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

ولم يعان سوق المعدن الأصفر داخل مصر فقط، بل سجل حالة من التذبذب على المستوى العالمي كذلك، إذ ارتفع نهاية العام الماضي 2020، بنحو 50% في السعر، ويعتقد خبراء أسواق المال أن الأسعار ستسمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة مقارنة بالعملات الورقية التي يلجأ البعض لشرائها للاستثمار.