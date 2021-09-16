أسباب ارتفاع الأسعار في بورصة الدواجن.. وتوقعات بالانخفاض خلال أكتوبر

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إنه يتوقع عودة أسعار البيض والدواجن في بورصة أسعار الدواجن، خلال الشهر المقبل، مع عودة المدارس إلى معدلاتها الطبيعية بدون القفزات الكبيرة التي نشهدها خلال الفترة الحالية، حيث ارتفعت أسعار كرتونة البيض بمعدل من 7 إلى 10 جنيهات، وبورصة أسعار الدواجن في حدود 4 جنيهات.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى دخول عدد كبير من المربين إلى المنظومة، للاستفادة من موسم المدارس والشراء، فضلا عن تراجع أسعار الأعلاف بقيمة 300 جنيه للطن، ونوه السيد إلى أنه لا توجد معايير واضحة لانخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية.

أسعار كرتونة البيض لن تزيد عن 40 جنيها

وكشف بأن أسعار كرتونة البيض لن تزيد عن 40 جنيها، والدواجن الكيلو عن 30 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن هذه أسعار عادلة للمربي والمستهلك.

ويتوقع رئيس الشعبة، تراجع أسعار الدواجن والبيض في شهر أكتوبر المقبل، بسبب دخول المربين إلى المنظومة لزيادة الطلب، بسبب عودة المدارس وتعويض الخسائر.

إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار دجاجة سنويا

وأشار إلى أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار دجاجة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة في المزارع، مع تربية ريفية في البيوت «فراخ التسمين البيضاء».

وأوضح أن نسبة الإنتاج الريفي، تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالي الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة في المزارع قد تواجه بعض العقبات، سواء مشكلات الأمراض أو الطقس، مما قد يؤثر عليها من حين إلى آخر وخاصة في فصل الشتاء، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدي، تضاف إلى إجمالي الإنتاج السابق «المليار فرخة»، إضافة إلى ارتفاع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.