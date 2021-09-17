حظك اليوم برج الجدي الجمعة 17-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج الجدي بالإصرار والعناد، حمل المسؤولية بشكل كبير، فهو من محبي العمل حيث يعتبره من أولى أولياته، ودود واسع الاطلاع على كل ما يحيط به، كما أنه يهتم بأخبار من يحبهم، ومع ذلك فهو يعشق الحرية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تتسرع في حساباتك وخطواتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

من الممكن أن تبدو مبهرا بشرط أن تراجع جيدا كلماتك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.