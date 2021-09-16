شاهد عيان بواقعة «فتاة سيتي ستارز»: «كانت بتعيط.. وصاحبتها راحت تشتريلها ساندوتش»

قال أحد شهود العيان بواقعة انتحار فتاة سيتي ستارز، إنه كان يجلس في مول سيتي ستارز وشاهد«ميار» الفتاة المنتحرة كانت منهارة وتحكي لصديقتها التي تجلس معها قصة وتبكي بشدة، ولم تتوقف عن البكاء لمدة نصف ساعة كاملة بانهيار تام، موضحًا أن صديقتها حاولت تهدئتها وحضنتها لمدة 10 دقائق وظلت تبكي، وطلبت لها مشروبات ولم تتناولها، فقامت صديقتها تشتري ساندوتش لها، وعادت لتجدها غادرت المنضدة فتركت صديقتها الساندوتش على المنضدة بعد ساعة ونصف من الجلوس بينهما ولكن اختفت صديقتها.

تفاصيل سقوط فتاة المول من الدور السادس

وأضاف «علاء»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «MBC مصر» اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، «المول كله بعد نصف ساعة فوجئ إنها في الدور اللي فوقينا في السادس طلعت من الخامس وراحت نطت من السادس وصاحبتها مكانتش معاها، والبنت كان ماشية لوحدها، ربنا يرحمها ويصبر أهلها وكل أصحابها وربنا ميكتبهاش على حد مننا دي لحظة ضعف».

الصحة النفسية: الانتحار سببه جيني أو أمور غير قدرية مثل الإدمان

وفي السياق ذاته، قالت رشا الجندي، أستاذ الصحة النفسية، إن العقل دوره تهذيب الغريزة والمشاعر، لافتا إلى أن العقل من الطبيعي أن يمنع الشخص من أذية نفسه ولكن الانتحار يقوم بسبب تغيب العقل، وهذا قد يكون أمر قدري مثل الجينات الوراثية أو بشكل غير قدري مثل الإدمان، متابعة: «لازم يكون في ثقافة الذهاب إلى الطبيب النفسي، وده يكون مشروع الدولة عشان الناس فاهمة أن المرض العقلي ده زي مرض السكر وباقي الأمراض مش عيب، وعايز أقول أبو البنت إن ممكن كل أب يضغط على بنته لكن متنتحرش وممكن الجين الوراثي في البنت عالي، وده بيكون لو الشخص كان عنده كوابيس كثيرة أو بدأ يكون منعزل».