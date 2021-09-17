جمّد طفلته وقتل زوجتيه ويملك ترسانة أسلحة.. 7 مشاهد من القضاء على سفاح قنا

واقعة قتل سفاح قنا أخطر مسجل خطر في مركز قنا، في تبادل إطلاق نار مع الشرطة خلال مداهمة منزله بقرية الأشراف جنوب قنا، الأربعاء، أظهرت مشاهد عدة مأساوية، لما يحمله العنصر الإجرامي من جبروت، منها قتل زوجتيه ودفنهما في المنزل، بجانب قتل ابنته الطفلة وتقطيعها ووضعها في كيس داخل فريزر ثلاجة، وحجز حلاق عرف بالقصة حررته القوة الأمنية وقت الاقتحام، مع احتفاظه بترسانة الأسلحة التي عثرت القوات عليها.

سفاح قنا.. قتل طفلته وقطعها وجمدها في الفريزر

مشهد رهيب ومحزن كشفته القوة الأمنية بعد مقتل «محمد نصر»، 38 عاما، عندما قامت بتفتيش محتويات المنزل ومنها «الفريزر» حيث اشتبهت في لحوم بشرية، وبفحص أحد الأكياس وجدت القوات جثة طفلته مقطعة في كوم لحم مجمد، تم وضعها في كيس ونقلها إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

سفاح قنا.. قتل زوجتيه ودفنهما في المنزل بعدما حاولا سمه

المشهد الثاني بعدما اقتحمت القوة الأمنية منزل سفاح قنا، أخطر عنصر إجرامي، عندما أزكمت أنوفهم وبتتبعها عثرت على جثتي زوجتيه في حالة تحلل وعفن، وبحسب مصدر أمني تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

سفاح قنا.. عاش مع جثث زوجتيه وابنته 25 يوما

كشفت التحريات الأولية، وشهود عيان، أن المتهم قتل زوجتيه وابنته بعدما حاولتا قتله بالسم، منذ 25 يوما، وعاش مع الجثث طيلة هذه المدة ورفض زيارة ذويهم للاطمئنان عليهم بعدما كثرت الشائعات في القرية عن وفاتهم.

سفاح قنا يرفض تسليم جثتي زوجتيه لذويهما

وقال شاهد عيان لـ «الوطن»، وهو ما أكدته تحريات المباحث، إن سفاح قنا رفض تسليم الجثتين لذويهما بعدما تأكدوا من خبر وفاتهما من مصادر مقربة من المجرم، قبل أيام من مداهمته، وقام بدفنهما في المنزل ولم يرضخ للضغوط الأهلية.

اختطاف الحلاق

كشفت التحقيقات أن سفاح قنا، أخطر مسجل خطر في مركز قنا، كان يستقطب حلاقا من قرية الجبلاو، وطلبه منذ أيام، إلا أن الحلاق رفض المجئ له فقام بخطفه وإجباره على الحلاقة له وأولاده، وفوجى بتكبيله وربطه تمهيدا لقتله بعدما علم بقتل زوجتيه وشعر أنه أبلغ الشرطة، ولكن القوة الأمنية حررته خلال المداهمة الأخيرة.

ترسانة أسلحة نارية في منزل سفاح قنا بقرية الجبلاو

أظهرت الصور التي نشرتها وزارة الداخلية، عن ترسانة الأسلحة التي كانت بحوزة المجرم، وهي عبارة عن «آر بي جي و2 دانة و8 قطع أسلحة نارية وسيدرات واقية ضد الرصاص وهاتف هوائية (السرية)، وذخيرة ومواد قابلة للانفجار»، إضافة إلى كيلو من مخدر شابو.

تشيع جثامين سفاح قنا وزوجتيه

قررت النيابة العامة بمركز قنا، أمس دفن جثة سفاح قنا وزوجتيه وابنته بعدما انتهى الطب الشرعي من أخذ العينات لمعرفة أسباب وفاتهم وكتابة تقريره، وشيعت جنازتهم وسط إجراءات أمنية مشددة بمقابل قرية الأشراف.