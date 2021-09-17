مصر تبحث استيراد الخشب الخام من الكاميرون

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خصوصية العلاقات المصرية الأفريقية بصفة عامة والعلاقات مع دولة الكاميرون على وجه الخصوص، مشيراً إلى رغبة الوزارة الصادقة في دعم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الأخشاب والانطلاق بالتعاون المشترك في هذا المجال الحيوي إلى آفاق أرحب، ما يعزز العلاقات المصرية الكاميرونية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة بين الجانبين.

دعم صناعة الأخشاب

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استعداد الحكومة للعمل المشترك لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين مصر والكاميرون لدعم صناعة الأخشاب والاستفادة من الإنتاج الخشبي من الكاميرون، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بهذه الصناعة وإنشاء مدينة دمياط للأثاث وتلبية احتياج السوق المحلي وفتح آفاق تصدير الأثاث.

اجتماع وزير التنمية المحلية مع ممثلين لاتحاد مجالس ومدن الكاميرون

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلين لاتحاد مجالس ومدن الكاميرون برئاسة أوجستين تامبا رئيس بلدية باوندى الكاميرونية، وذلك بمشاركة المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، في إطار متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجانب الكاميروني الذى شارك في اجتماع منظمة المدن والحكومات الأفريقية بالقاهرة وتنظيم لقاءات بين الجانبين لبحث آليات التعاون المستقبلية في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين.

فرصة استثمارية بين مصر والكاميرون

وأشار شعراوى إلى وجود فرصة استثمارية جيدة بين مصر والكاميرون في هذا المجال يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء كافة الدراسات الفنية، وبحث إمكانية استيراد المواد الخام من الأخشاب الكاميرونية وتصدير الأثاث المصري لفتح أسواق جديدة في دول غرب أفريقيا والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، مشيرا إلى استعداد الدولة لتقديم كل الخبرات المطلوبة في مجال صناعة الأثاث وتدريب الشباب والكوادر الكاميرونية في هذا المجال بما يسهم في تعزيز التعاون على المستوى الحكومي.

استفسارات غرفة صناعة الأخشاب

كما تحدث المهندس أحمد حلمي عن بعض الاستفسارات التي طلبتها غرفة صناعة الأخشاب والأثاث في مصر من الجانب الكاميروني والردود التي وصلت حول أنواع الأخشاب الموجودة في غابات الكاميرون التي تستخدم في صناعة الأثاث، ومعرفة المواصفات الفنية لكل نوع وسعر من تلك الأخشاب، والتي تصلح لصناعة الأثاث في مصر، وحجم سوق الأثاث في الكاميرون والمعارض الدولية التي تنظمها الحكومة.

وفد مصري لزيارة الكاميرون

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على استمرار التواصل وإرسال وفدا مصريا للكاميرون يضم ممثلين للجانب الحكومي ومتخصصين من غرفة صناعة الأخشاب للتعرف على الأنواع الموجودة على الطبيعة والبدائل المتاحة في السوق الكاميرونى، وبعض الخبراء المتخصصين في النواحي المالية والجمركية وهيئة الاستثمار ورجال الأعمال العاملين في هذا القطاع .