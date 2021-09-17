الحكومة اللبنانية ترفع أسعار البنزين 38%

أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية رسميا، منذ قليل، رفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 38%، في إطار تحركات تقوم بها السلطات اللبنانية خلال الفترة الأخيرة تقول إنها تهدف إلى محاربة السوق السوداء.

وكانت الحكومة اللبنانية رفعت أسعار البنزين في لبنان من قبل إلى 66% بهدف ضبط أسعار البنزين والقضاء على عملية تهريبه وبيعه في السوق السوداء، من خلال تحرير سعر البنزين نسبيا وربط بأسعار السوق العالمية.

ويعيش اللبنانيون أزمة وقود خلال الأسابيع الماضية، كانت أبرز ملامحها الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، في وقت لا يوجد البنزين إلا في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة.

وأمام عمليات تهريب الوقود، تدخل الجيش اللبناني على خط الأزمة، حيث كان اتخذ قرارا بأن أي شحنة بنزين مهربة سيتم مصادرتها وتوزيعها على المواطنين مجانا.