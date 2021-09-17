حادث الكريمات.. ارتفاع عدد الوفيات لـ 7 أشخاص

قالت مصادر أمنية، إن الوفيات في طريق حادث الكريمات ارتفع إلى 7 أفراد بعد وفاة 3 أشخاص جدد من بين المصابين المحتجزين في المستشفيات، وكان عدد الوفيات وقت وقوع الحادث أمس الخميس، 4 أفراد، بينما أصيب 7 أشخاص، وذلك إثر حادث تصادم سيارة نقل مواد بترولية بسيارة ميكروباص أعلى طريق الكريمات في منطقة حلوان، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج، إلا أن 3 منهم فارقوا الحياة ليرتفع عدد المتوفين إلى 7 أشخاص.

لجنة هندسية لمعاينة الحادث

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الحادث وإعداد تقريرًا بنتائجه وموافاة النيابة العامة بما أسفرت عنه أعمال خبراء المرور، وكشفت التحريات والتحقيقات أن السائق المقبوض عليه كان يسير بسرعة جنونية واصطدم بالسيارة الميكروباص من الخلف، وتسبب في سقوط عدد من الركاب ما بين مصابين ومتوفين، وعقب الانتهاء من رفع آثار الحادث، انتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث، كما انتقل إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين، وجرى مناظرة الجثث، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها ولبيان أسباب الوفاة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا ما بين إصابات ووفيات، وانتقلت قوات الشرطة إلى محل الحادث، وتبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، بينهم سائق الميكروباص، وإصابة 4 آخرين، بينهم قائد ومرافق الملاكي، نقلوا إلى المستشفيات القريبة.

حادث الكريمات في شهر مارس: مصرع 18 شخصًا

وكان طريق الكريمات شهد في شهر مارس الماضي، حادث أسفر عن مصرع وإصابة 23 شخصا، حيث تلقت إخطارًا من قسم شرطة أطفيح بتصادم سيارة نقل بمقطورة حافلة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي ناحية الكريمات -اتجاه الصعيد القاهرة- ووفاة 18 وإصابة 5 جراء الحادث.

وعاينت النيابة العامة مسرح الحادث تبين تهشم الحافلة بالكامل، وكانت السيارة النقل إلى جانبها ومقطورتُها منفصلة عنها ومحملة بالحجارة، وأن الطريق الواقع به الحادث منقسم إلى حارتين متقابلتين يفصل بينهما قواطع خرسانية غير متصلة مثبت عليها إشارات تنبيه مرورية، والطريق خالٍ من الإنارة.