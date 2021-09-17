إصابة ثلاثة أشخاص في مشاجرة بالأسلحة لخلاف على حائط مشترك بأسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة، اليوم، بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلاف على حائط مشترك بقرية المطاوعة التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط

إخطار أمني بالمشاجرة

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين عائلتين وإطلاق أعيرة نارية بقرية المطاوعة دائرة المركز ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

أسماء المصابين

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين «أيمن ماجد نصار»، 48 سنة، أمين شرطة، و«عبد الغني محمد»، 59 سنة، جيران بالمسكن وأن سبب المشاجرة خلافات الجيرة على حائط مشترك.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كلا من «عبد الغني محمد اسماعيل»، 59 سنة، صديق عبد الغني محمد، 25 سنة، محمد عبد الحي محمد اسماعيل، 19 سنة»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط عددا من المشاجرات بالأسلحة النارية من بينها مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية الصهاريج التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، مساء أمس الخميس، ب وأصيب فيها شاب، وسبقها مشاجرة بين عائلتين بسبب اصطدام دراجة بخارية بطفل دون إصابته بقرية سكرة في الحواتكة التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، أسفرت عن مصرع شخصين، بينما أصيب آخران، وجرى إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.