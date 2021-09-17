إزالة 25 تعديا على أملاك الدولة بمراكز الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وتذليل أي معوقات في حينه.

الغرفة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية ممثلين عن جهاز أملاك الدولة

وأشارت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن المحافظ كلف السكرتير العام المساعد برئاسة اللجنة المشكلة بعضوية ممثلين عن جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومديرية أمن الجيزة وجهات الولاية وغرفة العمليات بالمحافظة .

شن حملات مكثفة لإسترداد حق الدولة وإزالة اى تعديات على الأراضي

وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكثفة لإسترداد حق الدولة وإزالة أي تعديات على أملاك الدولة وردع المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما كلف بعرض تقرير يومي بنتائج الحملات بكافه المراكز والمدن وعدد الحالات التي تم التعامل معها لإجراء تقييم لرؤساء الوحدات المحلية .

إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 16 ألف متر

وقالت المحافظة في البيان إن مركز العياط أزال حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 16 ألف م٢ وهى عبارة عن استراحة بمنطقة جبل جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطوري .

فيما نفذ مركز أطفيح حملة لإزالة تعديات على أرض ولاية جهاز حماية النيل بعدد 14 حالة تعدٍ على حرم النيل بالإضافة إلى إزالة 10 حالات تعدٍ على أرض ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وولاية المحافظة بقرى «البرمبل ومنشأة سليمان ومسجد موسى والكريمات ودير الميمون».

تواصل الحملات بالمراكز والأحياء

وشن مركز ومدينة أبو النمرس حملة إشغالات مكبرة بشارع أحمد بدوي وطريق المركز أسفرت عن مصادرة 125 حالة إشغال تم إيدعها مخازن المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعه من اللواء محمد عبد الحميد رئيس المركز .

وقام مركز ومدينة البدرشين برفع 40 حالة إشغال من شارعي عمرو بن العاص والمزلقان بمتابعة من محمود زين رئيس المركز .