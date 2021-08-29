حملات مكبرة لمواجهة الإشغالات والبناء المخالف بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة تواصُل حملاتها على مدار اليوم للحد من ظاهرة الإشغالات والتعديات الموجودة على الطريق العام.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى قيام حي بولاق الدكرور بتنفيذ حملة إشغالات شملت القطاعين الشمالي والجنوبي وشوارع المساكن والعشرين والشهيد أحمد حمدي وترعة عبدالعال 1 والملكة وعبدالحميد البنداري، ما أسفر عن ضبط سيارتي نقل محملتين بالمخلفات الصلبة قبل إلقائها بالطريق العام، وضبط 31 تروسيكلاً لإشغالها حرم الطريق، ورفع 430 حالة إشغال تمثلت في كراسي وشماسي وترابيزات وثلاجات، و55 شيشة.

رصد شكاوى المواطنين وحلها بحي العمرانية

وأكدت محافظة الجيزة، في البيان، استجابة حي العمرانية، برئاسة محمد نورالدين لشكاوى المواطنين وسرعة حلها، حيث تم رصد شكوى لمواطنين من وجود أوتاد حديدية بشارع الجامع المتفرع من شارع مستشفى الصدر حتى شارع الثلاثيني بالعمرانية، حيث شنت أجهزة الحي حملة لإزالة الأوتاد الحديدية بالشارع، وكذلك التعديات والمخالفات بالشارع مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار المخالفة.

حملات لمواجهة أعمال البناء المخالف في أبوالنمرس

وأشار البيان إلى تصدي مركز ومدينة أبوالنمرس لأعمال البناء المخالف، وعدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية من خلال إزالة سور من البلوك الأبيض بدون ترخيص بمساحة 80 مترًا بناحية قرية نزلة الأشطر بشبرامنت في مركز ومدينة أبوالنمرس، وإزالة سور من الخشب بمساحة 60 مترًا تقريبًا بدون ترخيص بناحية شارع الشلايش بأبو النمرس، وتمت مصادرة ألواح الخشب.

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