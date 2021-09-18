لو مستأجر أو مالك.. خطوات الحصول على كارت شحن عداد الكهرباء المفقود

يبحث عدد كبير من قاطني الوحدات السكنية خاصة المقيمين بنظام عقد الايجار محدد المدة، عن الطرق والآليات التي يجب أن يتم اتباعها في حال فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، وإمكانية تغييره لاستمرار عمليات شحن العداد للحصول على التيار الكهربائي بشكل دائم.

كيفية الحصول على كارت شحن العداد المفقود للمالك والمستأجر

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الخطوات التي يجب أن يتبعها المشترك سواء كان مالكا للوحدة أو مستأجرا للحصول على كارت شحن عداد الكهرباء المفقود من خلال الخطوات التالية.

-التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

آلية حصول المستأجر على كارت شحن عداد الكهرباء المفقود

وأشار جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، للخطوات التي يجب أن يتبعها المستأجر، للحصول على كارت شحن عداد الكهرباء المفقود، وهي كالتالي:

- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع.

وأشار جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك إلى أنه يجب تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

دفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة

وأوضح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أنه بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.

العداد مسبوق الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ

جدير بالذكر أن العداد مسبوق الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر، وهو بذلك يحقق لك عدالة استخدام لأنه في نظام العداد القديم يتم محاسبتك بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مرة أخرى أما مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ.