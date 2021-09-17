انتهاء 95% من مباني محطة مترو ماسبيرو.. والتسليم في 2022

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد، الضوء على آخر الأعمال الخاصة بتنفيذ محطة مترو ماسبيرو، حيث ذكرت المهندسة إيمان خليل، نائب مدير المرحلة الثالثة بمترو الأنفاق، إن المرحلة الثالثة تتفرع لاتجاهين من الكيت كات باتجاه روض الفرج، والاتجاه الثاني للمهندسين وصولًا لجامعة القاهرة.

مناطق المحطة

ولفتت إلى وجود 8 محطات نفقية ومحطتين سطحية، و5 محطات علوية، كما أشار المهندس محمد أمين، مهندس تنفيذي بالمشروع، إلى أن أعمال تنفيذ محطة ماسبيرو قاربت على الانتهاء، إذ أن المحطة تنقسم إلى منطقة الجمهور، والمنطقة الأخرى تتضمن الغرف الفنية: «نستهدف تسليم الخط لهيئة مترو الأنفاق العام المقبل 2022».

وذكر رئيس العمال، أن 95% من المباني انتهت بالكامل والآن يتم العمل على المرحلة النهائية للتشطيب كأعمال السيراميك والدهانات وغيرها من الأعمال الأخرى.

تفاصيل المشروع

وتستهدف الهيئة القومية للأنفاق الانتهاء من تنفيذ أول جزء من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الذي يمتد من العتبة حتى الكيت كات، منتصف السنة القادمة، إذ تضم محطات ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات.

وينفذ تحالف شركات فرنسية المشروع، إذ انطلقت أعمال حفره من العتبة في منتصف 2017 مارا بمحطتي ناصر وماسبيرو، ويتم تنفيذ برنامج مكثف لسرعة إنجاز المشروع، مع العلم أن طول المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو 17.7 كم وتشمل 15 محطة مقسمة إلى 3 أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها نحو 32.8 مليار جنيه تقريبا.