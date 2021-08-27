«مستقبل الجامعات والوظائف الجديدة» فى حلقة خاصة بـ«صباح الخير يا مصر»

قدم برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولي، حلقة خاصة، عن ملف التعليم العالي، والوظائف وسوق العمل في مصر، حيث قال الإعلامي محمد الشاذلي، إن الجامعات المصرية حققت خلال الـ6 سنوات الماضية قفزات كبيرة في التصنيفات العالمية بدخول عدد كبير منها التصنيف والذي ظهر تأثيره جلياً على العديد من الملفات أبرزها زيادة عدد الطلاب الوافدين إلى 87 ألف طالب فى 2020، بزيادة 65 ألف طالب 2014، فضلاً عن زيادة الميزانية المخصصة للتعليم العالي إلى 65 مليار جنيه.

إدراج 16 جامعة مصرية بمراكز متقدمة

وأشار الشاذلي إلى أنه تم إدراج 16 جامعة مصرية بمراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمياً في 17 تخصصا بحسب تصنيف شنجهاي الصيني للتخصصات 2020، والتي بينت تميز 17 جامعة مصرية من حيث كم وجودة الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات المتخصصة عالمياً، لتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصد الإنجازات في البحث العلمي.

4 جامعات أهلية متميزة في مصر

وتطرق الشاذلي إلى الجامعات الأهلية، قائلا: «عندنا أربعة، جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة، الجامعات الأهلية دي هي جامعات لا تهدف إلى الربح، بل تضخ كل ما تتكسبه من مصروفات دراسية في التطوير من مناهجها ومبانيها وما إلى ذلك من وسائل ترقى بالعملية التعليمية، وتهدف إلى تقديم تعليم للطلاب المصريين بالمعايير العالمية لجودة التعليم».

ولفت إلى وجود 54 برنامج تعليمي بمختلف الأقسام في جامعة الملك سلمان مثل الفنون والتصميم واللغات التطبيقية، بجانب 43 تخصص في جامعة العلمين، مثل القانون الدولي، والفنون والتصميم، وهندسة الحاسب، والأعمال، بجانب جامعة الجلالة في السويس التى تقدم لطلابها برامج دراسية غير تقليدية، ويصل عدد برامج جامعة الجلالة التعليمية إلى 66 برنامجًا، بالإضافة لجامعة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية، وكذلك الجامعات التكنولوجية، مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، وجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية.

بينما أكدت الإعلامية بسنت الحسيني، أن الدولة افتتحت 4 جامعات أهلية ضمن الجيل الرابع، تتضمن برامج وتخصصات جديدة ومختلفة، مثل تخصصات الذكاء الاصطناعي، وبرامج تعتمد على العمارة المستدامة والصديقة للبيئة.

وشددت على أن الدولة المصرية لديها خطة تعليمية تضاهي التعليم العالمي سواء من ناحية التخصصات أو البرامج الدراسية أو تجهيزات المعامل التي تساعد الطالب للحصول على تعليم الكافي.