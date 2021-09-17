غلق جزئي لشارع البحر الأعظم في الإتجاه القادم من نفق عباس بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن بدء تنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بالمنزل المستحدث القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدي إلى شارع البحر الأعظم إتجاه ميدان المنيب ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري، وأشارت المحافظة إلى أن الأعمال تتطلب استقطاع جزء من شارع البحر الأعظم في الإتجاه القادم من نفق عباس إتجاه ميدان المنيب فقط.

وأضافت المحافظة في بيان لها، اليوم، أن الأمر يستلزم غلق جزئي لشارع البحر الأعظم في الإتجاه القادم من نفق عباس إتجاه ميدان المنيب وتحديدا بالمنطقة المواجهة لتقاطع مطلع ومنزل الطريق الدائري مع شارع البحر الأعظم أمام مقر التأمين الصحي لجزيرة الدهب وذلك إبتداء من اليوم الجمعة وحتى صباح غد السبت على أن تكون الأعمال إبتداء من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً فقط طوال فتره الأعمال مع ترك حارة مرورية لحركة المركبات دون تعطيل حركة المرور .

ولفتت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال .