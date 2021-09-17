مدير «القطار الكهربائي»: أنهينا 92% من العمل وبدأنا التشغيل التجريبي

كشف المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربي، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال القطار الكهربائي بنسبة 92%، إذ جرى رفع 1.4 مليون متر مكعب أتربة، وجرى ردم مليوني متر مكعب على طبقات، وجرى تنفيذ 580 متر مكعب خرسانة، كما جرى استخدام 56 طن حديد.

جاء ذلك خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وهدير أبو زيد، الضوء على كواليس عملية التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف على السكة الخاصة به، استعدادًا للافتتاح.

التشغيل التجريبي لأول قطار كهربائي في محطة العبور

وأكد مدير مشروع القطار الكهربي، أن هيئة الأنفاق بدأت التشغيل التجريبي لأول قطار كهربائي في محطة العبور، بعد إتمام تركيب السكة الخاصة به، وتتواصل أعمال التشغيل التجريبي، حتى افتتاح المشروع، من أجل التأكد من نسب الآمان على السكك، ثم يتم نزول القطار الكهربائي.

الجراج يستقبل 40 قطارا في أي وقت

وقال المهندس ناصر كامل مدير الورش الجسيمة بالقطار الكهربائي، إن المشروع عبارة عن 26 مبنى على 320 ألف متر، أو 80 فدان، كما أن مركز التحكم الرئيسي الخاص بالمشروع موجود في الورشة، كما يحتوي المسطح على مبنى للعمرة الخفيفة والعمرة الجسيمة ومخزن للقطارات ومغسلة القطارات.

ولفت مدير الورش الجسيمة بالقطار الكهربائي، إلى أن مبنى العمرة الجسيمة، يمكنه استقبال 7 قطارات، مقابل 5 قطارات لمبنى العمرة الخفيفة، كما أن الجراج يستقبل 40 قطارا في أي وقت.