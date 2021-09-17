محافظ المنيا يوجه بإصلاح أعمدة الإنارة بطريق كوبري «أبو شناف»

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بسرعة إنهاء أعمال تركيب كشافات الإنارة وأعمال الصيانة اللازمة بأعمدة الإنارة بالطريق الواقع بين كوبري أبو عياد، وكوبري «أبو شناف»، في استجابة فورية، لشكوى أحد المواطنين، عبر مبادرة «صوتك مسموع»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، تفعيلا لكافة آليات التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

توجيهات المحافظ

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإنهاء كافة أعمال صيانة أعمدة الانارة والكشافات، حيث تم إنارة الطريق بـ 14 كشافا، وشد أسلاك 1000 متر لأعمدة الإنارة، بما يتحقق معه الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع الحوادث بالطريق.

الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين

واحتلت المنيا مركزا متقدما بين محافظات الجمهورية في الاستجابة لشكاوي واستغاثات المواطنين، عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس الماضي، الذي يعتبر من أعلى الشهور التي شهدت إقبالاً من المواطنين على المنظومة خلال عام 2021، لتسجيل الشكاوى والاستغاثات والطلبات في مختلف القطاعات والخدمات وخاصة الحيوية التي تخدم الملايين من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان صادر من مجلس الوزراء فإن نسب إنجاز مرتفعة في التعامل مع الشكاوى تحققت خلال شهر أغسطس، وكان نصيب المحافظات 15% من إجمالى الشكاوى الموجهة خلال الشهر، وسجلت محافظات: «المنيا، القليوبية، بنى سويف، المنوفية، البحيرة، الشرقية، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، قنا، أسيوط، الفيوم، سوهاج، كفر الشيخ، والإسكندرية»، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريراً حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي.