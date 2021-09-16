محافظ الغربية يتفقد الطرق السريعة والأنفاق بكفر الزيات وطنطا والسنطة

قام اللواء طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية لنفق «الدلجمون» موجها إدارة المرور بوضع حواجز مرورية لتنظيم المرور في كلا الاتجاهين، كما وجه رئيس المدينة باستمرار حملات النظافة اليومية داخل النفق، وتفقد نفق الجزيرة، حيث وجه بتطوير ورفع كفاءة النفق ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة مع وضع حواجز مرورية لتنظيم المرور في كلا الاتجاهين.

طارق رحمي: ننسق مع هيئة الطرق لرفع كفاءة الأنفاق والطرق السريعة

وتابع المحافظ، جولته بتفقد طريق «طنطا - إسكندرية الزراعي» والذي جرى رفع كفاءته من خلال هيئة الطرق التابعة لوزارة النقل، حيث وجه بتوسعة الطريق السريع وعمل ملفات مرورية تسمح بتخفيف الحركة المرورية دون الدخول لمدينة كفر الزيات.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ ونائبه أعمال تطوير ورفع كفاءة كمين دفره حيث جرى صب القواعد الإسمنتية تمهيداً للرصف بطول 250 متر في كلا الاتجاهين بإجمالي تكلفة 5 مليون جنيه، ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال لحيوية الطريق كونه المدخل الرئيسي للمحافظة.

طريق السنطة زفتي بتكلفة 150 مليون جنيه

استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال طريق «طنطا - السنطة - زفتى» الجديد والذي يتم بتكلفة 150 مليون جنيه وبطول 28 كيلو متر، ووجه المحافظ بإنهاء المرحلة الأولى حتى السنطة خلال العام المالي 21/22 تمهيدا للبدء في المرحلة الثانية من السنطة وحتى مدينة زفتى.