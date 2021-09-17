ضبط 4196 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة، عن ضبط (4196) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

«1750» مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

«133» مخالفة السير بدون تراخيص.

«7» مخالفة الدراجات النارية.

«21» مخالفة موقف عشوائي.

«19» مخالفة لشروط التراخيص.

جرى تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.