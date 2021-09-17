«التعليم» تفتح تطبيقات التابلت المغلقة لطلاب ثانوية عامة 2021

حدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة 2021 المقبلين على مرحلة التعليم الجامعي، وتم فتح جميع التطبيقات التي تتيح للطلا بالدخول على أكثر من موقع تعليمي إلكتروني والاستفادة من المراجع العلمية المتوفرة، بعد أن قررت غلق غالبية التطبيقات أثناء فترة الامتحانات.

أبرز تطبيقات حدثتها وفتحتها وزارة التربية والتعليم على أجهزة التابلت

-موقع وزارة التربية والتعليم.

-منصة الـ LMS.

-بنك المرعفة المصرية.

-وزارة التربية والتعليم.

-الحاسبة.

-منصة الامتحان.

-المذكرة.

-التطبيقات.

-الساعة.

-جوجل كروم.

-الإستديو.

وتمكن أجهزة التابلت بعد تحديثها الطلاب من الوصول إلى مختلف المنصات التعليمية والبرامج، بالإضافة إلى إمكانية تحميل الصور والفيديوهات وإجراءات بعض العمليات الحسابية البسيطة.

أجهزة التابلت هدية للطلاب بعد انتهاء الثانوية العامة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أجهزة التابلت هي هدية الدولة للطلاب بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، موضحاً أن التابلت ملك للطالب عقب الامتحانات النهائية ولا تسترده منه الوزارة مرة أخرى.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه يمكن للطلاب الاستفادة بهذه الأجهزة في فترة الحياة الجامعية وتحميل المقررات الدراسية والدخول على المواقع التعليمية المتميزة، لافتاً إلى أن الوزارة كانت قد قررت إغلاق غالبية التطبيقات أثناء فترة الامتحانات كإجراء احترازي لمواجهة أي محاولات لتهكير أو الغش في الامتحانات.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة كانت قد وفرت فرصة الحصول على نتيجة الثانوية العامة على أجهزة التابلت، مشيراً إلى أنها حريصة على تطوير المنظومة التعليمية وتوفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب في مخلتف المحافظات.

وفي سياق منفصل، كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت كافة التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أن الحضور سيكون نظامياً، وتم تطعيم غالبية المعلمين بلقاح كورونا، مشددة على جميع المدارس بضرورة تسليم الطلاب الكتب المدرسية اعتباراً من أول أيام الدراسة.