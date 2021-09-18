تعرف على أعراض القلب التي تسبب الوفاة.. منها ضيق التنفس

أفادت دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة لدي العديد من الأشخاص، وأعلن مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، أن هناك حالة من كل 4 حالات تتوفى وهي مريضة بالقلب، مشيرا إلى وفاة أكثر 610 آلاف شخص يموتون متأثرين بأعراض في القلب.

أوضحت الدراسة أسباب الإصابة بأمراض القلب

تشمل أمراض القلب مجموعة واسعة من مشاكل القلب والأوعية الدموية، والعديد من الأمراض والحالات تندرج تحت مظلة أمراض القلب، تشمل أنواع أمراض القلب ما يلي:

- عدم انتظام ضربات القلب.

- شذوذ في ضربات القلب.

- تصلب الشرايين.

-اعتلال عضلة القلب، وتتسبب هذه الحالة في تصلب عضلات القلب أو ضعفها.

- عيوب القلب الخلقية، وهي عيوب القلب التي تظهر عند الولادة.

- تراكم الترسبات في شرايين القلب.

- التهابات القلب، والتي قد تحدث بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات.

يمكن استخدام مصطلح أمراض القلب والأوعية الدموية، للإشارة إلى أمراض القلب التي تؤثر على الأوعية الدموية على وجه التحديد.

ما هي أعراض مرض القلب؟

قد تؤدي الأنواع المختلفة من أمراض القلب إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المختلفة.

- عدم انتظام ضربات القلب:-

عدم انتظام ضربات القلب من الأعراض التي يعاني منها الأشخاص المصابون بمرض القلب، وتتمثل في ضربات القلب السريعة جدا أو البطيئة جدًا، تشمل أعراض عدم انتظام ضربات القلب ما يلي:

- دوار.

- خفقان القلب أو تسارع ضربات القلب.

- نبض بطئ.

- نوبات إغماء.

- دوخة.

- ألم صدر.

تصلب الشرايين

يقلل تصلب الشرايين من إمداد الدم إلى أطرافك، بالإضافة إلى ألم الصدر وضيق التنفس، تشمل أعراض تصلب الشرايين ما يلي:

- البرودة، خاصة في الأطراف.

- ألم غير عادي أو غير مبرر.

- ضعف في ساقيك وذراعيك.

عيوب القلب الخلقية

عيوب القلب الخلقية هي مشاكل قلبية تحدث عندما ينمو الجنين، ولا يتم تشخيص بعض عيوب القلب، ويمكن العثور على الأشخاص المصابين به عند وجود بعض الأعراض التالية.

- تغير لون الجلد.

- تورم في الأطراف.

- ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.

- التعب وانخفاض الطاقة.

- عدم انتظام ضربات القلب.

مرض الشريان التاجي

هو تراكم الترسبات في الشرايين التي تنقل الدم الغني بالأكسجين عبر القلب والرئتين، وتشمل أعراضه:

- ألم في الصدر أو عدم الراحة.

- شعور بالضغط أو الضغط في الصدر.

- ضيق في التنفس.

- غثيان.

- مشاعر عسر الهضم أو الغازات.

اعتلال عضلة القلب

اعتلال عضلة القلب هو مرض يتسبب في نمو عضلات القلب وتصبح صلبة أو سميكة أو ضعيفة، تشمل أعراض هذه الحالة ما يلي:

- تعب بعضلات الجسم.

- تورم الساقين وخاصة الكاحلين والقدمين.

- ضيق في التنفس.

التهابات القلب

يمكن استخدام مصطلح عدوى القلب لوصف حالات مثل التهاب الشغاف أو التهاب عضلة القلب. تشمل أعراض التهاب القلب ما يلي:

- ألم صدر.

- احتقان الصدر أو السعال.

- حمى.

- قشعريرة بالجسم.

- الطفح الجلدي.