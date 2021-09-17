قبل مصر.. دول تطعم الأطفال دون 18 عاما بلقاحات كورونا

تعتزم وزارة الصحة والسكان المصرية، خلال الفترة المقبلة، توفير اللقاحات للأطفال دون 18 عاما، وذلك وفقا للدراسات التى أجريت فى عدة دول التي تؤكد أن الأعراض الجانبية للقاحات علي الأطفال، لا يمكن أن تؤثر سلبا عليهم، وأنها تشبه الأعراض العادية المصاحبة للأشخاص العاديين.

الدراسات التي أجريت فى أمريكا وأوروبا أثبت فعالية اللقاحات على الأطفال

تشير دراسة أجريت فى مركز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة على الأطفال، فهم مثلهم مثل البالغين، فبعد التطعيم يمكن أن يعاني الأطفال بعض الآثار الجانبية مثل الألم البسيط والتورم أو أحيانا الحمى والإرهاق الشديد، ولكنها قصيرة الأمد، وتظل لمدة يوم إلى يومين.

وفى دراسة أخرى، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، بلقاح فايزر، ومنذ ذلك الوقت، تحركت دول مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي بخطى متفاوتة.

تعرف على الدول الاتحاد الأوروبي تطعم الأطفال دون 18 عام

استطاعت الدنمارك تطعيم الأطفال (من سن 12 إلى 15 عاما)، وكذا إسبانيا (من سن 12 إلى 19 عاما) بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وبناء على نصيحة الأطباء فى بريطانيا، تعتزم تطعيم الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، بجرعة من لقاح كورونا، وكان المسؤولون فى وزارة الصحة البريطانية قد أوصوا بضرورة تطعيم صغار السن بجرعة واحدة من لقاح فايزر.

أما فى فرنسا، ووفرت لنحو 66% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما جرعة واحدة من اللقاح، وحصل ما نسبته 52% على تطعيمهم بالكامل، وبحلول أكتوبر المقبل، سوف تشمل البطاقة الصحية في البلاد، أو تصريح المرور الصحي، من هم أقل من 18 عاما، مما يعني أن جميع المراهقين سيحتاجون إلى إظهار ما يثبت حصولهم على التطعيم أو نتيجة اختبار كوفيد سلبية الإصابة، كشرط لدخول أماكن مثل دور السينما والمتاحف والمطاعم ومراكز التسوق المغلقة.

وفي السويد توفر السلطات الصحية اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما فقط إذا كانوا يعانون من مرض رئوي أو ربو حاد أو حالة طبية أخرى شديدة الخطورة.

أما النرويج، وهي ليست عضوة في الاتحاد الأوروبي، فقد وافقت مؤخرا على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، بجرعة أولى فقط، على أن يكون اتخاذ قرار بشأن جرعة ثانية في وقت لاحق.

الولايات المتحدة: التطعيم إلزاميا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر كشرط لحضور الفصل الدراسي

كانت الجهات التنظيمية الأمريكية والكندية أول من وافق على تطعيم الأطفال من سن 12 عاما فأكثر بلقاح فايزر، وبدأ التنفيذ على الفور في مناطق في شتى أرجاء الولايات المتحدة بجرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، حصل 42% من الأطفال نهاية يوليو الماضى، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، على جرعتهم الأولى، و32% على جرعتهم الثانية من لقاحي فايزر وموديرنا.

جاء الدافع لتطعيم الأطفال في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة مكافحة زيادة الإصابات الناجمة عن متحور دلتا، وفقا للتقرير الصادر من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية فى الولايات المتحدة، أن عدد من مجالس إدارة المدارس الأمريكية قد صوتوا على جعل التطعيم إلزاميا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر كشرط لحضور الفصل الدراسي، على الرغم من اعتراضات بعض أولياء الأمور.