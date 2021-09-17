الصحة العالمية تعلن مستجدات وصول لقاح فايزر المضاد لكورونا لمصر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، استقبال ‏وزارة الصحة والسكان المصرية شحنة تحتوي على 20 ثلاجة خاصة لحفظ لقاحات «فايزر» المضادة لكورونا المقرر استقبالها في الفترة القادمة، وأوضح مكتب المنظمة عبر حسابه على تويتر، أن الشحنة وصلت من خلال يونيسف عبر كوفاكس، وتعد شحنة الثلاجات هي الأولى من إجمالي 63 ثلاجة ستستلمها وزارة الصحة في الفترة المقبلة لحفظ لقاحات فايرز وفقا للاتفاق بين وزارة الصحة وفايرز.

تعرف على تفاصيل وصول لقاح فايزر لمصر المضاد لكورونا لمصر

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه جرى الاتفاق علي وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر التي تحتوي على 2.5 مليون جرعة، لتطعيم المواطنين بها من خلال جرعتين، مشيرا إلى أنه من المنتظر وصول شحنة أخرى من لقاح موديرنا خلال الفترة المقبلة أيضا.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن لقاح فايزر يخزن تحت درجة حرارة تتراوح بين 60 و80 درجة مئوية تحت الصفر، مضيفا أنه جرى حل أزمة التبريد عن طريق التعاون مع منظمة «اليونيسيف» بعد الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوي على 63 ثلاجة.

الصحة تطلق حملة «معا نطمئن» لتشجيع المواطنين للحصول على اللقاح

وأطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، أماكن تمركز حملة «معًا نطمئن» لتسهيل الحصول على لقاح كورونا، بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، لتشجيع المواطنين على التسجيل، وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

وكشفت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك، أن جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق أو الذعر، وأن الأعراض الجانبية المصاحبة عقب الحصول على اللقاح عادية وتتمثل في احمرار منطقة الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في العضلات والمفاصل، الشعور بالإرهاق والرغبة في النوم، موضحة أن هذه الأعراض تزول عقب يومين ولا تستدعي الذهاب للطبيب.