استشاري نفسي يوضح كيفية مقاومة الضغوط أثناء الإصابة بكورونا: اذهب لطبيب

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يعانون من العديد من الضغوط النفسية، والتي تتمثل في الاضطراب وعدم انتظام مواعيد النوم والألم في أماكن متفرقة في الجسم، فترة العزلة والإقامة وحيدا دون وجود أي أشخاص حوله، عدم الذهاب إلى العمل أو الدراسة وكل هذه الأمور تؤثر على الصحة النفسية لهؤلاء الأشخاص.

أعراض «كورونا» النفسية يمكنها الاستمرار لمدة 3 أشهر على الأقل

وأضاف فرويز، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فترة العلاج من كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية تنتهي بمجرد انتهاء الأعراض، ولكن تظل الأعراض النفسية دائمة ويمكن أن تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، موضحا أن الأعراض النفسية تعد الأخطر من الأعراض ومضاعفات كورونا، فالحالة النفسية هي معيار أي شخص للقيام بالموضوع بمهام الحياة الطبيعية مرة أخرى.

وأشار فرويز إلى أن تأثير الضغط النفسي الحاد يزول بزوال الأحداث الضاغطة والتي يعاني منها المريض، موضحا أن الضغط النفسي الناتج عن الحبس أو العزل في مكان مغلق لساعات أو أيام قليلة، يؤدي إلى توليد خلايا عصبية جديدة وقد يؤدي التعرض المتكرر للضغوط إلى حدوث تغيرات فسيولوجية ونفسية قد تسبب اضطرابات مختلفة، ويشعر صاحبها بتوتر دائم طوال الوقت وخاصة بفترات الوحدة بالليل.

يجب الذهاب للطبيب المختص في حالة استمرار الضغوط النفسية عقب كورونا

وأوضح استشاري الأمراض النفسية أنه إذا استمرت هذه الأنماط من الاستجابات الفسيولوجية رغم غياب مسببات الضغط النفسي، فقد تزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وغيره من الأمراض، مؤكدا أن الأشخاص يعانون من اضطرابات نفسية بعد الخروج من مرض كورونا أو أثناء فترة الإصابة، مشيرا لضرورة الذهاب للطبيب المختص فى حالة استمرار الضغوط النفسية وعدم القدرة على العودة للحياة لطبيعتها مرة أخرى.