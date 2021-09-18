«اللانش بوكس واليونيفورم» أبرز منتجات معرض أهلا مدارس بمدينة نصر

يقبل الكثير من الأشخاص على معرض أهلا مدارس، الذي انطلق الخميس 16 سبتمبر، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويوجد بالمعرض العديد من المنتجات لخدمة الطلاب والتيسير على ذويهم، بأسعار مناسبة على كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية.

أهم المستلزمات بمعرض أهلا مدارس

توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل، بجانب المستلزمات الغذائية لطعام الطلاب أثناء تواجدهم بالمدارس.

توفير جميع احتياجات طلاب المدارس مثل أدوات مكتبية وكتابية والكشاكيل والكراسات بأنواعها.

يوجد بمعرض أهلا مدارس جميع المنتجات الجلدية والأحذية.

ويتوافر بالمعرض الزى المدرسي للطلاب وأجهزة الحاسب الآلي.

طرح المستلزمات المدرسية بمعرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 30%.

ويستقبل المعرض الزوار من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا، حتى يوم 30 سبتمبر.

أبرز أماكن معارض أهلا مدارس بالقاهرة والجيزة

يقام المعرض في القاهرة في منطقة أرض المعارض في مدينة نصر، وسيقام معرض أهلا مدارس في الجيزة في شارع فيصل الرئيسي بمنطقة فيصل.

وتستمر معارض أهلاً مدارس في القاهرة والجيزة حتى انطلاق الدراسة، بينما سيكون موعد إطلاقه في باقي محافظات الجمهورية متوقف على جاهزية كل محافظة لبدء تدشينه.

وقالت مصادر بوزارة التموين في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن التخفيضات في معارض أهلا مدارس ستتراوح بين 20% إلى 50% على جميع المنتجات بالمعرض على مستوى الجمهورية، وستبدأ من 15% إلى 40% على جميع الأدوات المدرسية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الدراسة 2021- 2022، في مصر لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، يوم 9 أكتوبر المقبل.