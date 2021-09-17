منها حظر استخدام المحمول.. إجراءات «التعليم» في العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة من الإجراءات المتبعة خلال العام الدراسي الجديد 2021ـ 2022، للطلاب والمعلمين، في ضوء التطوير الدائم لمنظومة التعليم قبل الجامعي والذي أعلنته الوزارة، تماشيًا مع كل الجهود التي تبذلها لتوفير منظومة تعليمية متميزة، مؤكدة على أنه يتعين على كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها وذات الصلة بالعام الدراسي الجديد.

إجراءات العام الدراسي الجديد للمعلمين

ـ تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي.

ـ تهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين والحفاظ على حقوقهم.

ـ الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين.

ـ إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهمام على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس.

ـ التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائياً أثناء اليوم الدراسي لكل من الطلاب والمعلمين.

إجراءات العام الدراسي الجديد للطلاب

-اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ـ تشجيع الطلاب على توظيف القنوات والمنصات التعليمية؛ كحصص مصر على سبيل المثال.

-ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

-يُحظر تكليف الأطفال فى مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية.

-العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل الجهود للقضاء عليها.

ـ حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

-تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.

-التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول.

-بذل كل الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله.

وكانت وزارة التربية والتعليم كشفت عن موعد بدأ العام الدراسي الجديد 2022/2021، والمقرر له أن يبدأ في السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، بمختلف محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس، وينتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022، حيث تستمر الدراسة لمدة 34 اسبوعاً، وينتهي الفصل الدراسي الأول في 13 فبراير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادة الاعدادية، في 15 يناير 2021.