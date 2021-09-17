وزير التعليم: «دلتا بلس» لن يعطل سير العام الدراسي الجديد

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن متحور فيروس كورونا «دلتا بلس»، لن يعطل سير العام الدارسي الجديد في المدارس، ولن تغلق المدارس حال زيادة إصابات كورونا، موضحا أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطط شاملة لتعقيم وتطهير جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدا أن 769 ألف معلم، تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، وسيتم تلقيح جميع المعلمين والإداريين بلقاح كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم: متحور فيروس كورونا «دلتا بلس» لن يعطل العام الدراسي الجديد

وقال «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الوزارة تتابع كل مستجدات فيروس كورونا، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن متحور فيروس كورونا «دلتا بلس»، لن يهدد بداية العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، موضحا أنه ستكون هناك تعليمات صارمة لجموع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، وطوال اليوم الدراسي وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وزير التعليم: متحور فيروس كورونا «دلتا بلس» لن يهدد بداية العام الدراسي الجديد

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الدولة عازمة على انتظام الدراسة في المدارس بداية العام الدراسي الجديد، منوها إلى أن متحور فيروس كورونا «دلتا بلس»، لن يكون عائقا لبداية عام دراسي جديد ومنضبط، مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل عودة الطلاب للمدارس، لرفع مستواهم التعليمي، بعد غيابهم عن المدارس العامين الماضيين بسبب ظهور جائحة فيروس كورونا.

وأشار «شوقي»، إلى أن العام الدراسي الجديد، سيبدأ في موعده المحدد يوم 9 أكتوبر المقبل، وأنه سيتم تجهيز غرفتي عزل بكل مدرسة، تحسبا لظهور أى حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أن هناك سيناريوهات عديدة، للحفاظ على سير العام الدراسي الجديد، سيتم تنفيذها، حال تأزم الوضع الوبائي.